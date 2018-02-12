ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС НА "СВЕЖЕМ ТВ"

В Железногорске запущен телевизионный проект «Здоровый интерес»



В каждой программе журналисты редакции "Свежее телевидение" совместно со специалистами железногорской медицины будут давать горожанам самые актуальные рекомендации и полезные советы.

В социальных сетях мы провели опрос: какая из медицинских тем для вас наиболее актуальна? Со специалистами какого профиля нам встретиться в рамках программы. Более половины горожан, которые оставили свои голоса, актуальной назвали тему "Психосоматика"

Программа "Здоровый интерес" на телеканале МИР24 в кабельной сети МП "ГТС" выходит два раза в месяц, по четвергам, в 20:35.