ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС НА "СВЕЖЕМ ТВ"
12.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 56 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске запущен телевизионный проект «Здоровый интерес»
В каждой программе журналисты редакции "Свежее телевидение" совместно со специалистами железногорской медицины будут давать горожанам самые актуальные рекомендации и полезные советы.
В социальных сетях мы провели опрос: какая из медицинских тем для вас наиболее актуальна? Со специалистами какого профиля нам встретиться в рамках программы. Более половины горожан, которые оставили свои голоса, актуальной назвали тему "Психосоматика"
Программа "Здоровый интерес" на телеканале МИР24 в кабельной сети МП "ГТС" выходит два раза в месяц, по четвергам, в 20:35.
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