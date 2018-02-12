ОЛИМПИАДА НА СВЕЖЕМ ТВ!
12.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая
В честь Зимней Олимпиады в Пьхенчхане муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» сделало подарок для своих абонентов
До 26 февраля для абонентов кабельного телевидения МП "ГТС" в открытом доступе транслируются спортивные цифровые каналы:
- Матч! Арена (37 кнопка),
- Матч! Боец (38 кнопка),
- Матч! Наш спорт (39 кнопка),
- КХЛ (71 кнопка),
- Бокс (79 кнопка),
- Матч! Игра HD (98 кнопка)
МП «ГТС» сделало доступнее цифровые каналы спортивной тематики, чтобы горожане насладились просмотром любимых видов спорта и не пропустили лучшие моменты Олимпийских игр 2018 года!
Подробную информацию можно узнать по телефону оператора Call-центра МП "ГТС" 76-50-00.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
21 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидениеМуниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» возобновило платежи за услуги связи во всех почтовых отделениях ЗАТО
5 мая 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияАкция в честь Дня Победы для всех абонентов кабельного телевидения МП "ГТС"!
6 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидениеМуниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит акцию к Женскому Дню
9 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидениеНа телеканале "ЕНИСЕЙ" поменялось время выхода информационной программы "Новости. Время местное"
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сан4о, в новости: КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ
Галина Процкая, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
Горожанин, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
Пианков, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Kellen, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Олег, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
МП ГТС, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"
Cан4о, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"