ОЛИМПИАДА НА СВЕЖЕМ ТВ!

В честь Зимней Олимпиады в Пьхенчхане муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» сделало подарок для своих абонентов До 26 февраля для абонентов кабельного телевидения МП "ГТС" в открытом доступе транслируются спортивные цифровые каналы: Матч! Арена (37 кнопка),

Матч! Боец (38 кнопка),

Матч! Наш спорт (39 кнопка),

КХЛ (71 кнопка),

Бокс (79 кнопка),

Матч! Игра HD (98 кнопка) МП «ГТС» сделало доступнее цифровые каналы спортивной тематики, чтобы горожане насладились просмотром любимых видов спорта и не пропустили лучшие моменты Олимпийских игр 2018 года! Подробную информацию можно узнать по телефону оператора Call-центра МП "ГТС" 76-50-00.

0

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС" Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» возобновило платежи за услуги связи во всех почтовых отделениях ЗАТО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ! Акция в честь Дня Победы для всех абонентов кабельного телевидения МП "ГТС"!

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ! Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит акцию к Женскому Дню