СБОР ЮНЫХ ТУРИСТОВ

Красноярский краевой центр туризма и краеведения проводит с 15 по 18 февраля на базе МАОУ ДООЦ «Орбита» краевой зимний туристский слет школьников

Министерство образования Красноярского края, как учредитель мероприятия, основной его целью считает развитие системы детско-юношеского туризма в Красноярском крае.

В работе слета примут участие 150 учащихся образовательных организаций из 15 территорий Красноярского края: это и начинающие туристы-лыжники, и достигшие высокого уровня туристского мастерства.

Самые юные выступят в возрастной группе «Киндер» (8-10 лет). Ребята будут соревноваться в преодолении природных препятствий на специализированных лыжных дистанциях разного класса сложности.

Дистанции слета включают этапы - «Спуск и подъем по перилам», «Переправа по тонкому льду», «Переправа по бревну» и другие. Преодолевать этапы ребята будут в личном зачете, в связке по два человека и группах по 4 человека. Школьники продемонстрируют свои творческие умения в конкурсной программе. В этом году она посвящена 100-летию детского туризма в России.

Полная информация на сайте: http://krstur.ru/.

Контакты: Ларионова Анна Михайловна, педагог-организатор КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», тел. 8-913-597-26-51.