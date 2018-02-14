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СБОР ЮНЫХ ТУРИСТОВ

13.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Красноярский краевой центр туризма и краеведения проводит с 15 по 18 февраля на базе МАОУ ДООЦ «Орбита» краевой зимний туристский слет школьников

Министерство образования Красноярского края, как учредитель мероприятия, основной его целью считает развитие системы детско-юношеского туризма в Красноярском крае.

В работе слета примут участие 150 учащихся образовательных организаций из 15 территорий Красноярского края: это и начинающие туристы-лыжники, и достигшие высокого уровня туристского мастерства.

Самые юные выступят в возрастной группе «Киндер» (8-10 лет). Ребята будут соревноваться в преодолении природных препятствий на специализированных лыжных дистанциях разного класса сложности. 

Дистанции слета включают этапы - «Спуск и подъем по перилам», «Переправа по тонкому льду», «Переправа по бревну» и другие. Преодолевать этапы ребята будут в личном зачете, в связке по два человека и группах по 4 человека.  Школьники продемонстрируют свои творческие умения в конкурсной программе. В этом году она посвящена 100-летию детского туризма в России. 

Полная информация на сайте: http://krstur.ru/.  

Контакты: Ларионова Анна Михайловна, педагог-организатор КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», тел. 8-913-597-26-51.



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