ВЗЯТЬ ПОД КРЫШУ

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09.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина

Игорь Куксин установил срок окончания ремонта кровли на Королева , 20

8 февраля, и.о. Главы ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин провёл выездное совещание по проведению капитальных ремонтов кровель многоквартирных домов. Встреча с подрядной организацией и жильцами состоялась во дворе дома по ул. Королёва, 20, где, со слов жителей, работы не ведутся уже месяц.
Причину остановки ремонтных работ пояснил представитель подрядной организации - АО «ГСПИ» Владимир Виноградов:

- Проект имеет некоторые нарекания, мы уже в течение четырех месяцев пытаемся решить этот вопрос. Из-за этого мы остановили работы. Мы не имеем права выполнять работы не по проекту. Совместное решение должны принять технический заказчик (УКС), проектная организация и Фонд капремонта. А пока нам проще остановить работы.

Исполняющему обязанности Главы города подрядчик пообещал, что в понедельник работы на объекте будут возобновлены, и уже 15 марта все работы завершатся.

- Обеспокоенность жителей мне понятна. Они должны знать, что и как сделано в их доме за их деньги. Графики выполнения ремонта я посмотрю сам, возможно, получится сократить сроки, - сообщил Игорь Куксин. – Главное, чтобы технология была безопасной в отношении и жителей дома, и самого строения. А к жителям у меня тоже большая просьба, в случае неисполнения обещаний подрядчиком обязательно сигнализировать нам для принятия корректирующих решений.

В настоящее время ремонт крыш в Железногорске ведётся на семи объектах: ул. Королева, 20, ул. Восточная, 7 и 21, ул. Крупской, 3 и 4, ул. Комсомольская, 50 и 56.



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