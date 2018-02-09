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МАСЛЕНИЧНЫЙ ПИР

09.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина

18 февраля Парк культуры и отдыха приглашает горожан на народное гулянье! 

 С 11.00 зоосад ждёт своих друзей, чтобы познакомить с новой экспозицией «У меня в корзинке две морские свинки», а также дать возможность полюбоваться домашними кроликами в открытой экспозиции контактного зоосада. 

Для любителей вкусной трапезы с 11.00 начнут открываться торговые прилавки с традиционными масленичными угощениями. В меню не только блинчики и сбитень, но и шашлык, шаурма, сладкая вата, попкорн, горячий чай и другие вкусности!

В 13.00 начнётся концертно - развлекательная программа, участниками которой станут не только творческие коллективы, но и активные железногорцы, готовые за призы мериться силой и ловкостью! 

Для малышей – игровая площадка «Улица забав» с малыми аттракционами на скорость и смекалку. Самые ловкие ценители забав будут отмечены леденцами! 

Добрых молодцев и красных девиц ждут более серьезные испытания! Принародно на пл.у фонтана пройдут конкурсные потехи: 

· «Обжорка» - конкурсное поедание блинов на время 

· «Лесопилка» - соревнования по скоростному распилу брёвен 

· «Железные горцы» - чемпионат по поднятию гири весом в 25 кг 

· «Тягачи» - командные соревнования по перетягиванию саней массой 200 кг 

· «Давай забанимся!» - конкурс на лучшего банного парильщика 


Новинкой праздника станет аэро – аттракцион «Чудо – шар». Предварительные правила - успеть за 60 сек, пребывая в пластиковой сфере поймать как можно больше призовых жетонов, которые летают вокруг под давлением воздуха! Нужное количество жетонов меняется на приз! 

В 14.00 в партере кл. Спутник стартуют командные состязания по скоростному восхождению на Царь – гору! После штурма, кто – то из участников окажется по уши в снегу, а кто – то, дружно преодолев преграды, доберётся до пика и поднимет над головой символ победы – солнце! 

Открыта предварительная запись участников по тел. 72-47-83 и в день мероприятия с 13.00 у входа на игровую площадку «Улица забав». 

Особо приветствуются семейные команды и представители градообразующих предприятий! 

В 15.00 «Тазолёт» - II чемпионат по костюмированному спуску с горы на тазиках!!! 
Участникам предстоит преодолеть дистанцию длиной более 30м! Основные критерии – дальность полёта и оригинальность образа.
К участию приглашаются горожане сознательного возраста, представители градообразующих предприятий, организаций и учреждений.
Открыта предварительная запись участников по тел. 72-49-51 и в день мероприятия с 14.00 у входа на игровую площадку «Улица забав». 

В 16.00 – распрощаемся с зимушкой – зимой, и в финале сожжем чучело Масленицы.



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