МАСЛЕНИЧНЫЙ ПИР

18 февраля Парк культуры и отдыха приглашает горожан на народное гулянье!



С 11.00 зоосад ждёт своих друзей, чтобы познакомить с новой экспозицией «У меня в корзинке две морские свинки», а также дать возможность полюбоваться домашними кроликами в открытой экспозиции контактного зоосада.



Для любителей вкусной трапезы с 11.00 начнут открываться торговые прилавки с традиционными масленичными угощениями. В меню не только блинчики и сбитень, но и шашлык, шаурма, сладкая вата, попкорн, горячий чай и другие вкусности!



В 13.00 начнётся концертно - развлекательная программа, участниками которой станут не только творческие коллективы, но и активные железногорцы, готовые за призы мериться силой и ловкостью!



Для малышей – игровая площадка «Улица забав» с малыми аттракционами на скорость и смекалку. Самые ловкие ценители забав будут отмечены леденцами!



Добрых молодцев и красных девиц ждут более серьезные испытания! Принародно на пл.у фонтана пройдут конкурсные потехи:



· «Обжорка» - конкурсное поедание блинов на время



· «Лесопилка» - соревнования по скоростному распилу брёвен



· «Железные горцы» - чемпионат по поднятию гири весом в 25 кг



· «Тягачи» - командные соревнования по перетягиванию саней массой 200 кг



· «Давай забанимся!» - конкурс на лучшего банного парильщика





Новинкой праздника станет аэро – аттракцион «Чудо – шар». Предварительные правила - успеть за 60 сек, пребывая в пластиковой сфере поймать как можно больше призовых жетонов, которые летают вокруг под давлением воздуха! Нужное количество жетонов меняется на приз!



В 14.00 в партере кл. Спутник стартуют командные состязания по скоростному восхождению на Царь – гору! После штурма, кто – то из участников окажется по уши в снегу, а кто – то, дружно преодолев преграды, доберётся до пика и поднимет над головой символ победы – солнце!



Открыта предварительная запись участников по тел. 72-47-83 и в день мероприятия с 13.00 у входа на игровую площадку «Улица забав».



Особо приветствуются семейные команды и представители градообразующих предприятий!



В 15.00 «Тазолёт» - II чемпионат по костюмированному спуску с горы на тазиках!!!

Участникам предстоит преодолеть дистанцию длиной более 30м! Основные критерии – дальность полёта и оригинальность образа.

К участию приглашаются горожане сознательного возраста, представители градообразующих предприятий, организаций и учреждений.

Открыта предварительная запись участников по тел. 72-49-51 и в день мероприятия с 14.00 у входа на игровую площадку «Улица забав».



В 16.00 – распрощаемся с зимушкой – зимой, и в финале сожжем чучело Масленицы.