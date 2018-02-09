Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВЗЯТЬ ПОД КРЫШУ

ВЗЯТЬ ПОД КРЫШУ
09.02.18 | Главные темы / Cобытия
Игорь Куксин установил срок окончания ремонта кровли на Королева, 20
МАСЛЕНИЧНЫЙ ПИР

МАСЛЕНИЧНЫЙ ПИР
09.02.18 | Главные темы / Cобытия
18 февраля Парк культуры и отдыха приглашает горожан на народное гулянье!
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 8 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
09.02.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В гостях программы "КСТАТИ" Сергей Коршунов
СЛУЖБА МИТРОПОЛИТА

СЛУЖБА МИТРОПОЛИТА
09.02.18 | Главные темы / Cобытия
15 февраля железногорцы смогут посетить праздничное архипастырское богослужение
ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
09.02.18 | Главные темы / Cобытия
УКС готовится объявить конкурс на ремонт пр. Курчатова и ул. Советская

СЛУЖБА МИТРОПОЛИТА

09.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

Верующие Железногорска смогут посетить архипастырское богослужение

В четверг, 15 февраля, православные верующие встретят двунадесятый праздник Сретения Господня.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон приедет в Сосновоборск и совершит божественную Литургию в Свято-Введенском храме.

Начало богослужения в 9.00.

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как «встреча». Это особый день для всех верующих. В этот день исполнилось ровно 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, что посвятить Его Богу. И в этот момент произошло то самое Сретение или встреча Младенца со старцем Симеоном, который очень ждал этого события. Симеон являлся одним из образованнейших людей, занимался переписыванием священных книг с языка еврейского на греческий.

История гласит, что однажды, переписывая книгу, Симеон увидел фразу: «Се Дева во чреве примет и родит Сына». Тогда «девами» называли девушек, которые не состояли в браке и у которых не было никаких связей с мужчиной. Симеон решил заменить это слово на «жена». Но спустился ангел, остановивший руку старца и сообщивший, что пока Симеон собственными глазами не увидит этого новорожденного, которого принесет Дева, он не умрет.

Младенца Иисуса принесли не сразу в храм после рождения, потому что законы Моисеевы запрещали женщине ранее переступать его порог. Считалось, что она еще не чиста. Когда же Мария и все семейство переступили порог Иерусалимского храма, Симеон сразу же узнал их и понял о чем говорил ангел. Симеон собственными глазами увидел настоящее чудо, и тогда смог спокойно уйти в иной мир. Он взял младенца на руки и произнес речь о том, что он увидел Спасителя, и что теперь ему можно уходить. Симеон также предсказал Деве Марии о страданиях ее Сына.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА

ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА
11 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Митрополит Красноярский Пантелеимон совершит Божественную литургию в Большом Балчуге
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
11 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Страстную седмицу в Соборе Михаила Архангела проходят ежедневные уставные богослужения
СЛУЖБА АРХИПАСТЫРЯ

СЛУЖБА АРХИПАСТЫРЯ
5 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Вербное воскресенье митрополит Пантелеимон совершит литургию в Свято-Введенском храме Сосновоборска
БЛАГАЯ ВЕСТЬ НАД МИРОМ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ НАД МИРОМ
7 апреля 2014 | Раздел: Cобытия
••• Сегодня православные верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сан4о, в новости: КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ
Пианков, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Kellen, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! ОГОНЬ НА ЮЖНОЙ ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Февраль 2018 (45)
Январь 2018 (120)
Декабрь 2017 (132)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".