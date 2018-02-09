СЛУЖБА МИТРОПОЛИТА

Верующие Железногорска смогут посетить архипастырское богослужение

В четверг, 15 февраля, православные верующие встретят двунадесятый праздник Сретения Господня.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон приедет в Сосновоборск и совершит божественную Литургию в Свято-Введенском храме.

Начало богослужения в 9.00.

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как «встреча». Это особый день для всех верующих. В этот день исполнилось ровно 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, что посвятить Его Богу. И в этот момент произошло то самое Сретение или встреча Младенца со старцем Симеоном, который очень ждал этого события. Симеон являлся одним из образованнейших людей, занимался переписыванием священных книг с языка еврейского на греческий.

История гласит, что однажды, переписывая книгу, Симеон увидел фразу: «Се Дева во чреве примет и родит Сына». Тогда «девами» называли девушек, которые не состояли в браке и у которых не было никаких связей с мужчиной. Симеон решил заменить это слово на «жена». Но спустился ангел, остановивший руку старца и сообщивший, что пока Симеон собственными глазами не увидит этого новорожденного, которого принесет Дева, он не умрет.

Младенца Иисуса принесли не сразу в храм после рождения, потому что законы Моисеевы запрещали женщине ранее переступать его порог. Считалось, что она еще не чиста. Когда же Мария и все семейство переступили порог Иерусалимского храма, Симеон сразу же узнал их и понял о чем говорил ангел. Симеон собственными глазами увидел настоящее чудо, и тогда смог спокойно уйти в иной мир. Он взял младенца на руки и произнес речь о том, что он увидел Спасителя, и что теперь ему можно уходить. Симеон также предсказал Деве Марии о страданиях ее Сына.