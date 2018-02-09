ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

УКС готовится объявить конкурс на ремонт пр. Курчатова и ул. Советская

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УКС готовится объявить конкурс на ремонт пр. Курчатова и ул. Советская

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