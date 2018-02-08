ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР

23 февраля в Железногорске пройдёт городской турнир «Хоккей в валенках»

Команды должны подать заявку до 19 февраля. Турнир проводится по трём группам: юноши (13-17 лет), мужчины № 1 (команды, в составе которых есть два и более игрока, выступающие на городских и краевых соревнованиях) и мужчины № 2 (18 лет и старше). Шайбу традиционно заменит теннисный мяч, игра - два тайма по 7 минут без перерыва. В прошлом году на юбилейный турнир заявились 29 команд.