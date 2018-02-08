ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
08.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина
23 февраля в Железногорске пройдёт городской турнир «Хоккей в валенках»
Команды должны подать заявку до 19 февраля. Турнир проводится по трём группам: юноши (13-17 лет), мужчины № 1 (команды, в составе которых есть два и более игрока, выступающие на городских и краевых соревнованиях) и мужчины № 2 (18 лет и старше). Шайбу традиционно заменит теннисный мяч, игра - два тайма по 7 минут без перерыва. В прошлом году на юбилейный турнир заявились 29 команд.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
20 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортВ Железногорске пройдет четвертый турнир «Хоккей в валенках», в нем примут участие 24 команды
24 февраля 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияЗавершился традиционный турнир по хоккею в валенках. Кто был признан сильнейшим?
27 января 2015 | Раздел: CобытияНа стадионе «Труд» мужские команды сразятся в хоккей c мячом в валенках
21 февраля 2014 | Раздел: Спорт••• В День защитника Отечества на стадионе «Труд» мужские команды сразятся в хоккее c мячом в валенках
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сан4о, в новости: КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ
Галина Процкая, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
Горожанин, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
Пианков, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Kellen, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Олег, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
МП ГТС, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"
Cан4о, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"