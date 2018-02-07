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ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018
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ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018

07.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина

Талисман лыжного забега кот ДЮША зовет в субботу на спортивный праздник

Трасса Лыжни России проложена по городскому озеру. Для любителей и профессионалов, в зависимости от возраста, подготовили дистанции. 

Для детей в возрасте до 5 лет на 500 м.

Для детей в возрасте 6-10 лет на 1 км.

Для участников в возрасте 11-15 лет на 2,5 км.

Для девушек и женщин 16 лет и старше на 2,5 км. 
Для юношей и мужчин 16 лет и старше на 5 км (2 круга по 2,5 км)

Регистрация участников начнется в 12 часов. Торжественный парад – в 13.45. Первый старт будет дан в 14 час. Заявиться на участие можно буквально перед забегом.

Здесь не надо бежать, как на соревнованиях, приглашаем всех и профессионалов, и любителей, - говорит заместитель руководителя Управления по физкультуре и спорту Железногорска Виктор Пуд

В день забега на «Труде» откроют бесплатный прокат лыж. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. По итогу соревнований лидеров забега – наградят. По традиции всех угостят солдатской кашей и горячим чаем. Детей ждут сладкие призы. Всероссийский лыжный забег проведут в любую погоду. Для школьников есть ограничения. При температуре ниже -15 градусов дети не участвуют.



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