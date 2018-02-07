В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ КОРШУНОВ

8 февраля гостем программы «Кстати» станет директор МП ЖКХ поселка Подгорный Сергей Коршунов

Разговор в студии пойдет о том, почему собственники жалуются на холод в квартирах, и как управляющая компания решает эту проблему. Программа выйдет в эфир на канале «Енисей» в 19.15 и на канале Мир24 в сетях ГТС в 20.20. Вопросы можно оставить по телефону 76-50-34, а также в пабликах «Время местное» в социальных сетях в Вконтакте и Одноклассниках.