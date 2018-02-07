ПУТИН В КРАСНОЯРСКЕ

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск

Здесь он проведет совещание по вопросу подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде.

Глава государства посетит спортивный комплекс "Сопка", "Платинум Арену Красноярск", аэропорт Емельяново, а также пообщается с воспитанниками футбольного клуба "Тотем". В нем играют дети из Красноярского детского дома N1. Воспитанники клуба неоднократно занимали призовые места на Чемпионате мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов.

Как сообщает "Интерфакс", в рамках поездки будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".

По информации ВЕСТИ.RU