КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ

ГЖКУ напоминает о переносе срока выдачи квитанций



ГЖКУ обращает внимание, что на общих собраниях собственников многоквартирных домов большинством собственников принято решение о переносе срока выдачи ежемесячных счетов-квитанций на 10 число месяца, следующего за расчетным.



Таким образом, срок оплаты за январь и последующие месяцы – 20 число следующего за истекшим месяца. Режим расчета пени включается через 30 дней после установленного срока оплаты.

Срок выставления счета-квитанции за январь – до 10 февраля 2018 года, срок оплаты – до 20 февраля 2018 года, при просрочке или неполной оплате сумма пени рассчитается с 23 марта 2018 года