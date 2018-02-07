КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ
07.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Наталья Кокорина
ГЖКУ напоминает о переносе срока выдачи квитанций
ГЖКУ обращает внимание, что на общих собраниях собственников многоквартирных домов большинством собственников принято решение о переносе срока выдачи ежемесячных счетов-квитанций на 10 число месяца, следующего за расчетным.
Таким образом, срок оплаты за январь и последующие месяцы – 20 число следующего за истекшим месяца. Режим расчета пени включается через 30 дней после установленного срока оплаты.
Срок выставления счета-квитанции за январь – до 10 февраля 2018 года, срок оплаты – до 20 февраля 2018 года, при просрочке или неполной оплате сумма пени рассчитается с 23 марта 2018 года
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