ОГОНЬ НА ЮЖНОЙ
06.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 85 | Автор: Наталья Кокорина
Сегодня в Железногорске загорелся склад металлоконструкций
Сообщение на пульт центрального пункта пожарной связи поступило в 9.58. На момент прибытия подразделений на Южную 51а из-под кровли шел густой черный дым, виднелись языки пламени, помещения цеха сильно задымлены.
По словам очевидцев, были слышны 2 взрыва, вероятно баллонов. Но официально это не подтвердили.
Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются. Погибших и травмированных на пожаре нет
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