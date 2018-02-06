ОГОНЬ НА ЮЖНОЙ

Сегодня в Железногорске загорелся склад металлоконструкций

Сообщение на пульт центрального пункта пожарной связи поступило в 9.58. На момент прибытия подразделений на Южную 51а из-под кровли шел густой черный дым, виднелись языки пламени, помещения цеха сильно задымлены.

По словам очевидцев, были слышны 2 взрыва, вероятно баллонов. Но официально это не подтвердили.

Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются. Погибших и травмированных на пожаре нет