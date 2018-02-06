ЗАКОН "НЕ КУСАЕТ"

Нашумевшая в Железногорске история с растерзанной собакой стала поводом обращения в Госдуму

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