БЛЕСНУТЬ ТАЛАНТАМИ

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06.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона пройдет детско-юношеский литературно-художественный конкурс, посвященный Светлому Христову Воскресению

Конкурс проводится в рамках XXII Красноярского краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности. 

Творческие работы принимаются с 19 февраля по 16 апреля по трем номинациям: 

— «Изобразительное искусство» — художественное произведение, выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло. 

— «Литературное творчество» — литературное произведение в прозе (рассказ, сочинение, эссе) или стихотворение. 

— «Художественная фотография» — фотография в напечатанном или цифровом виде.

На конкурс могут подать заявки образовательные организации, учреждения культуры, студии, центры, клубы, православные воскресные школы и отдельные участники в возрасте до 17 лет.

Работы принимаются по адресу: 660049, г. Красноярск, а/я 25418 или по электронной почте kerpc@mail.ru (в зависимости от номинации). Работы не рецензируются и не возвращаются.

Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 211-82-69.

По информации пресс-службы Красноярской епархии



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