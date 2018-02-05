АТОМНЫЕ ДЕТИ-2018

Горно-химический комбинат объявляет приём предварительных заявок на региональный отбор участников десятого, юбилейного международного детского творческого проекта «Nuclear Kids - 2018»

Второй год подряд к участию в нём приглашаются не только дети работников атомных предприятий России, но и жители городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» в возрасте от 11 до 16 лет.

Региональный отбор проходит в виде собеседования, в рамках которого нужно показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, знание иностранных языков и др.) приветствуются. Хронометраж выступления кандидата - регламентирован и не должен превышать 5-7 минут.

После завершения региональных отборов, творческая группа проекта просматривает все готовые профайлы и, на их основании, принимает окончательное решение по составу участников проекта.

Итогом станет постановка мюзикла, который затем покажут в различных городах России и, возможно, зарубежья.

Участие в проекте бесплатное. Родители или отправляющая организация оплачивают лишь дорогу к месту начала и обратно домой, а также берут на себя расходы по оформлению необходимых документов. Все остальные расходы берут на себя организаторы.

Организацией участия в проекте на Горно-химическом комбинате занимается управление по связям с общественностью. Заявки принимаются до 25 марта 2018 года по внутренней электронной почте на имя Борисенковой Татьяны Геннадьевны или по адресу oso0907@mcc.krasnoyarsk.su. Справки по тел.: 73-13-80, 75-45-38

Обращаем внимание на то, что в 2018 году необходимым условием участия в проекте является наличие загранпаспорта, срок действия которого должен истекать не ранее 1 апреля 2019 года. Паспорт должен быть оформлен и находиться на руках не позднее 15 мая 2018 года!





Дополнительную информацию о проекте можно узнать:

- на официальном сайте - http://nuckids.ru/

- в группе ВКонтакте - https://vk.com/nuclear.kids

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