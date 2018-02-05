Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
05.02.18 | Главные темы / Cобытия
Президент страны приедет в Красноярск 7 февраля
АТОМНЫЕ ДЕТИ-2018

АТОМНЫЕ ДЕТИ-2018
05.02.18 | Главные темы / Cобытия
Стартовал приём заявок на участие в проекте Nuclear Kids - 2018
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 2 ФЕВРАЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
05.02.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
ЛУЧШИЕ В СИБИРИ

ЛУЧШИЕ В СИБИРИ
05.02.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская «Смена» вышла в финал первенства России по футболу
ПОБЕДИЛА ВЕРОНИКА

ПОБЕДИЛА ВЕРОНИКА
05.02.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская горнолыжница показала лучший результат на Открытом первенстве

АТОМНЫЕ ДЕТИ-2018

05.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина

Горно-химический комбинат объявляет приём предварительных заявок на региональный отбор участников десятого, юбилейного международного детского творческого проекта «Nuclear Kids - 2018»

Второй год подряд к участию в нём приглашаются не только дети работников атомных предприятий России, но и жители городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» в возрасте от 11 до 16 лет.

Региональный отбор проходит в виде собеседования, в рамках которого нужно показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, знание иностранных языков и др.) приветствуются. Хронометраж выступления кандидата - регламентирован и не должен превышать 5-7 минут.

После завершения региональных отборов, творческая группа проекта просматривает все готовые профайлы и, на их основании, принимает окончательное решение по составу участников проекта.

Итогом станет постановка мюзикла, который затем покажут в различных городах России и, возможно, зарубежья.
Участие в проекте бесплатное. Родители или отправляющая организация оплачивают лишь дорогу к месту начала и обратно домой, а также берут на себя расходы по оформлению необходимых документов. Все остальные расходы берут на себя организаторы.

Организацией участия в проекте на Горно-химическом комбинате занимается управление по связям с общественностью. Заявки принимаются до 25 марта 2018 года по внутренней электронной почте на имя Борисенковой Татьяны Геннадьевны или по адресу oso0907@mcc.krasnoyarsk.su. Справки по тел.: 73-13-80, 75-45-38

Обращаем внимание на то, что в 2018 году необходимым условием участия в проекте является наличие загранпаспорта, срок действия которого должен истекать не ранее 1 апреля 2019 года. Паспорт должен быть оформлен и находиться на руках не позднее 15 мая 2018 года!


Дополнительную информацию о проекте можно узнать:
- на официальном сайте - http://nuckids.ru/
- в группе ВКонтакте - https://vk.com/nuclear.kids
- в группе Facebook - https://www.facebook.com/NucKids
- NucKids в Telegram - https://t.me/NucKids
- NucKids в Instagram - https://www.instagram.com/nuckids_rosatom/



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
NUCLEAR KIDS НА СТАРТЕ

NUCLEAR KIDS НА СТАРТЕ
1 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Школьников Железногорска приглашают принять участие в проекте Nuclear Kids-2017
МЮЗИКЛ ДЛЯ "АТОМНЫХ ДЕТЕЙ"

МЮЗИКЛ ДЛЯ "АТОМНЫХ ДЕТЕЙ"
13 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Проект Росатома "Nuclear Kids" впервые подарит Железногорску премьеру музыкального спектакля
ДЕТИ РОСАТОМА НА КАСТИНГЕ

ДЕТИ РОСАТОМА НА КАСТИНГЕ
24 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
13 школьников из Железногорска участвуют в отборочном этапе отраслевого проекта Росатома "Nuclear Kids -2015" 
УЗНАЙ О ПРОЕКТЕ БОЛЬШЕ!

УЗНАЙ О ПРОЕКТЕ БОЛЬШЕ!
5 марта 2013 | Раздел: Cобытия
••• Начался приём заявок на участие в детском международном творческом проекте «Nuclear Kids-2013»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Kellen, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Февраль 2018 (18)
Январь 2018 (120)
Декабрь 2017 (132)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".