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ЛУЧШИЕ В СИБИРИ

05.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

Железногорская «Смена» вышла в финал первенства России

В Ачинске закончились зональные игры первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу среди команд юношей 2000-2001 г.р. 3 февраля в матче за звание чемпиона «Смена» победила команду Лесосибирска со счётом 3:0 и заняла первое место.
Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Гурский.

Теперь железногорские футболисты поедут на финал первенства России. Подготовил команду тренер Антон Аверин.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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