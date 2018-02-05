ЛУЧШИЕ В СИБИРИ

Железногорская «Смена» вышла в финал первенства России

В Ачинске закончились зональные игры первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу среди команд юношей 2000-2001 г.р. 3 февраля в матче за звание чемпиона «Смена» победила команду Лесосибирска со счётом 3:0 и заняла первое место.

Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Гурский.

Теперь железногорские футболисты поедут на финал первенства России. Подготовил команду тренер Антон Аверин.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск