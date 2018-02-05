ЛУЧШИЕ В СИБИРИ
05.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
Железногорская «Смена» вышла в финал первенства России
В Ачинске закончились зональные игры первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу среди команд юношей 2000-2001 г.р. 3 февраля в матче за звание чемпиона «Смена» победила команду Лесосибирска со счётом 3:0 и заняла первое место.
Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Гурский.
Теперь железногорские футболисты поедут на финал первенства России. Подготовил команду тренер Антон Аверин.
автор публикации София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск
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