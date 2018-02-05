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ПОБЕДИЛА ВЕРОНИКА

05.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая

На Николаевской сопке в краевом центре прошло «Открытое первенство города Красноярска»

Победителем в группе девочек 2004-2005г.р. стала воспитанница отделения горнолыжного спорта железногорка Вероника Грибенко. Подготовил спортсменку тренер Вячеслав Патюков.

Мальчики 2004-2005 г.р. сумели войти в десятку лучших, причём впервые настолько массово: Виталий Никитин стал седьмым, Ярослав Колосов - восьмым, а Артур Бурдин – десятым, Андрей Колдин – одиннадцатый. Среди мальчиков 2006-2008 г.р. Тимофей Данилин стал седьмым.

Несмотря на очевидное преимущество красноярцев в плане материального обеспечения и условий тренировок, наши спортсмены постепенно составляют всё большую конкуренцию воспитанникам красноярской СДЮСШОР в самой сложной и многочисленной возрастной группе.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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