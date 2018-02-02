ВЕЧЕР "НА БИС"

13 февраля во Дворце Культуры солистка Красноярского музыкального театра Заслуженная артистка России Валентина Литвина представит сольную программу "Романс на бис"

Местные поклонники этой яркой и неповторимой певицы, в прошлом с блеском игравшей на сцене железногорской оперетты, с нетерпением ждут встречи с любимой артисткой. Концерт прекрасно подойдёт любителям романса, душевной атмосферы и проникновенного исполнения любимых мелодий.

В программу «Романс на бис» вошли произведения, прежде звучавшие в творческих вечерах Валентины Литвиной. Программа концерта составлена по просьбам зрителей и включает в себя самые полюбившиеся слушателям сочинения. Любая песня в её исполнении – это всегда маленькая музыкальная пьеса, моноспектакль, в котором открываются самые разные человеческие судьбы.

В этот вечер на сцену с певицей выйдет лауреат международных конкурсов, преподаватель железногорской школы искусств, концертмейстер Татьяна Дружинина. Свои стихотворения прочтет журналист Людмила Кротова (Людмила Феррис). В концерте принимает участие музыкант, композитор, автора популярных песен, солист группы «Яхонт» Андрей Иголкин.

Начало концерта в 19 часов.