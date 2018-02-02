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ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
02.02.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается первенство города по классическим шахматам среди
ВЕЧЕР "НА БИС"

ВЕЧЕР "НА БИС"
02.02.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорске представит сольную программу Заслуженная артистка России
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 ФЕВРАЛЯ
02.02.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В гостях программы "КСТАТИ" Алевтина Кривицкая
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
02.02.18 | Главные темы / Cобытия
Главный полицейский Железногорска пообщался со старшеклассниками 97-й школы
ШКОЛА ОСТАПА БЕНДЕРА

ШКОЛА ОСТАПА БЕНДЕРА
01.02.18 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске осужден мошенник, который представившись прокурором, пытался

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 ФЕВРАЛЯ

02.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

В гостях программы "Кстати" - начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН (Отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних) МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Алевтина Кривицкая



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4 февраля - единый день личного приема граждан в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ
4 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
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