РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Начальник МУ МВД России по ЗАТО Железногорску Михаил Кеуш встретился с подростками, состоящими на учете за совершение правонарушений

Темой для разговора стала профилактика правонарушений. Михаил Кеуш рассказал ребятам о преимуществах законопослушного поведения. Он отметил, что на сегодняшний день, несмотря на совершенные проступки, у каждого из участников встречи есть возможность стать достойными членами общества.

«Ваше будущее зависит только от вас, - подчеркнул Михаил Михайлович, - очень надеюсь, что вы сделаете правильный выбор!».

Главный полицейский Железногорска привел примеры, когда необдуманное решение или желание удивить сверстников приводило несовершеннолетних к скамье подсудимых. Полковник полиции призвал ребят уделять внимание спорту и учебе, рассказал о своих хобби и увлечениях, а также ответил на все вопросы.

Присутствующая на встрече инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Сахнова рассказала о самых распространенных проступках и ответственности за них, напомнила подросткам о правилах личной безопасности, в том числе при общении в социальных сетях.

Завершая встречу полицейские пригласили учеников школы на экскурсию по подразделениям Управления и в музейную комнату полиции.

по информации МУ МВД России по Железногорск