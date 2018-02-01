ШКОЛА ОСТАПА БЕНДЕРА

Железногорским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя Красноярска, который представившись прокурором, пытался обманом получить у военнослужащего 300 тысяч рублей

Стороной обвинения в ходе судебного следствия установлено, что мужчина решил завладеть деньгами красноярского военнослужащего, который вел интимную переписку с несовершеннолетней девушкой.

С этой целью он приехал к зданию военной прокуратуры, надев форменную одежду внешне схожую с формой работника прокуратуры. Представившись прокурором, мужчина пообещал за 300 тысяч рублей урегулировать проблемы с отцом девушки, с которой военнослужащий состоял в переписке. В случае отказа от оплаты предлагаемой услуги пригрозил потерпевшему увольнением с места службы.

Будучи обманутым относительно должностного положения преступника, а также наличия заявления отца несовершеннолетней девушки, опасаясь привлечения к уголовной ответственности и увольнения, молодой человек на предложение согласился.

В дальнейшем, не имея возможности передачи требуемой суммы денег, в течение 2 месяцев потерпевший обращался в различные банки и кредитные организации, расположенные на территории Железногорска и Красноярска, с целью оформления кредита и выплаты требуемой суммы денег преступнику. Получив отказ в предоставлении кредита, потерпевший попросил мужчину показать ему заявление отца девушки в правоохранительные органы. Осужденный ответил отказом и потребовал незамедлительной передачи ему 10 тыс. руб., на что молодой человек согласился, передав преступнику деньги.

Довести свой преступный умысел осужденный не смог, так как потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении мошенника к уголовной ответственности.

В ходе следствия мужчина виновным себя в совершении преступления не признал, указывая на то, что преследовал благие намерения, направленные на прекращение общения потерпевшего с несовершеннолетней девушкой.

Однако совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения в ходе судебного следствия, достоверно установлена причастность мужчины к совершенному преступлению, то есть попытке незаконного обогащения в крупном размере.

Оценив общественную опасность и тяжесть совершенного преступления, личность осужденного, иные юридически значимые обстоятельства, необходимые для разрешения уголовного дела по существу, суд квалифицировал действия мужчины по статье 159 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Не согласившись с состоявшимся судебным решением, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что в его действиях отсутствует состав преступления.

30 января Красноярский краевой суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного, с доводами, изложенными в ней, не согласился, оставив приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

ПО материалам сайта krasproc.ru