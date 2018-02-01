НА ЭТАПЕ МОНТАЖА

Конструкция модуля полезной нагрузки телекоммуникационного космического аппарата «Экспресс-80», изготовленная в компании «ИСС», доставлена в Италию для монтажа целевой аппаратуры

Доставленная из Железногорска в Рим конструкция модуля, при участии специалистов фирмы Решетнёва, проходит входной контроль в фирме Thales Alenia Space Italy.

Это предприятие выступает партнёром компании «ИСС» по поставке полезной нагрузки для спутника.

На конструкцию модуля полезной нагрузки, созданную решетнёвцами, итальянские специалисты установят оборудование ретранслятора. Операции по монтажу целевой аппаратуры будут продолжаться в течение нескольких месяцев, после чего готовый модуль полезной нагрузки вернётся в Решетнёвскую фирму для окончательной сборки спутника, сообщает iss-reshetnev.ru.