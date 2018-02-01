ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

15 февраля во Дворце культуры состоится «Парад cозидателей»

Всероссийский конкурс «Слава Созидателям» проходит при поддержке Общественного совета госкорпорации «Росатом» в целях увековечивания истории становления города, передачи молодому поколению знаний первопроходцев и первостроителей. Героями школьных видеороликов стали более тысячи ветеранов Железногорска.

Праздничное мероприятие станет заключительной точкой городского конкурса. Участники проекта и их герои соберутся на торжественную церемонию и увидят лучшие творческие работы, представленные на конкурс. Перед гостями выступят самодеятельные коллективы Железногорска.

Начало праздника в 16 час.

фото admk26.ru