ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
01.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая
15 февраля во Дворце культуры состоится «Парад cозидателей»
Всероссийский конкурс «Слава Созидателям» проходит при поддержке Общественного совета госкорпорации «Росатом» в целях увековечивания истории становления города, передачи молодому поколению знаний первопроходцев и первостроителей. Героями школьных видеороликов стали более тысячи ветеранов Железногорска.
Праздничное мероприятие станет заключительной точкой городского конкурса. Участники проекта и их герои соберутся на торжественную церемонию и увидят лучшие творческие работы, представленные на конкурс. Перед гостями выступят самодеятельные коллективы Железногорска.
Начало праздника в 16 час.
фото admk26.ru
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