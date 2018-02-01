РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 ФЕВРАЛЯ

Спутник связи «Экспресс-80», изготовленный в компании "ИСС", доставлен в Италию

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ

С 1 февраля проиндексированы федеральные пособия, в том числе выплаты для семей