ПОЛЕ ЧУДЕС
В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера
В дежурную часть полиции обратился 80-летний дедуня с сообщением о том, что на его домашний телефон позвонил неизвестный субъект, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. В разговоре мошенник пояснил, что занимается расследованием уголовного дела в отношении одной из фирм, продающей медицинские приборы.
Доверчивого дедушку мигом убедили в том, что за приобретенный им много лет назад товар низкого качества, ему будет выплачена крупная денежная сумма. Далее предложили оплатить открытие банковского счета и страховку, после чего престарелый гражданин быстренько перевел 140 тыс руб на банковскую карту злодеев.
В настоящее время сотрудники полиции (которые уже язык протерли, умоляя пенсионеров не доверять фиг знает кому) проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». За это темное дело за решетку можно пойти на 5 лет.
По материалам пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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