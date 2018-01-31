Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОЛЕ ЧУДЕС

ПОЛЕ ЧУДЕС
31.01.18 | Главные темы / Происшествия
80-летний железногорец попался в лапы телефонных мошенников и простился с
ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО
31.01.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорские школьники завоевали призовые места в региональном чемпионате
КОРОЛЕВА ИЗ СИБИРИ

КОРОЛЕВА ИЗ СИБИРИ
31.01.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорка Фаина Васильева завоевала звание «Grandma Europe» в международном
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
31.01.18 | Главные темы / Cобытия
Работники "Гортеплоэнерго" ликвидировали последствия коммунальной аварии в
ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
30.01.18 | Главные темы / Cобытия
3 февраля в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

ПОЛЕ ЧУДЕС

31.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера

В дежурную часть полиции обратился 80-летний дедуня с сообщением о том, что на его домашний телефон позвонил неизвестный субъект, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. В разговоре мошенник пояснил, что занимается расследованием уголовного дела в отношении одной из фирм, продающей медицинские приборы.  

Доверчивого дедушку мигом убедили в том, что за приобретенный им много лет назад товар низкого качества, ему будет выплачена крупная денежная сумма. Далее предложили оплатить открытие банковского счета и страховку, после чего престарелый гражданин быстренько перевел 140 тыс руб на банковскую карту злодеев.

В настоящее время сотрудники полиции (которые уже язык протерли, умоляя пенсионеров не доверять фиг знает кому) проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». За это темное дело за решетку можно пойти на 5 лет.

По материалам пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПЕНСИЯ С ГОРЧИНКОЙ

ПЕНСИЯ С ГОРЧИНКОЙ
15 января 2018 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Железногорске с банковской карты 55-летней горожанки похищены около 30 тысяч рублей
СПИРТ ПОПУТАЛ!

СПИРТ ПОПУТАЛ!
2 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Подгорном у пьяного мужчины его собутыльники украли сотовый телефон
НИЧЕГО СВЯТОГО

НИЧЕГО СВЯТОГО
13 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями
УКРАЛА ПРОДУКТЫ

УКРАЛА ПРОДУКТЫ
30 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Происшествия
Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи продуктов питания

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Январь 2018 (120)
Декабрь 2017 (132)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".