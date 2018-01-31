ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО

В Красноярске завершился региональный чемпионат JuniorSkills, в котором приняли участие 222 школьника (победители отборочных туров) из 18 муниципалитетов края

Юниоры состязались в выполнении конкурсных заданий по 11 компетенциям: "Агрономия", "Мобильная робототехника", "Прототипирование", "Инженерный дизайн CAD", "Электроника", "Интернет вещей", "Мультимедийная журналистика", "Электромонтажные работы", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Лабораторный химический анализ".

Юниоры участвовали в образовательной программе JuniorSoftSkills, а их наставники посещали деловую программу, на которых был презентован чемпионат корпораций "Профессионалы будущего" по методике JuniorSkills.

Победители компетенций регионального чемпионата представят Красноярский край на Национальном чемпионате JuniorSkills-2018.

Итоги выступления школьников из Железногорска:

Компетенция «Мобильная робототехника»

возрастная группа 10+

1 место:

Наумкин Кирилл Романович, МБОУ Лицей № 103, 7 класс

Кисляков Захар Данилович, МБОУ СШ № 90, 5 класс

Компетенция «Прототипирование»

возрастная группа 10+

1 место:

Денис Сергеевич Миронов, МБОУ Лицей № 103 «Гармония», 6 класс

Лев Викторович Опритов, МАОУ «Лицей № 102», 7 класс

Компетенция «Технологическое предпринимательство»

возрастная группа 14+

2 место:

Ксения Павловна Хохлова, МБОУ Школа № 104, 10 класс, п. Подгорный

Полина Дмитриевна Карпенко, МБОУ Школа № 104, 10 класс, п. Подгорный

фото: https://vk.com/dvoriets