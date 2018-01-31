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31.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

В Красноярске завершился региональный чемпионат JuniorSkills, в котором приняли участие 222 школьника (победители отборочных туров) из 18 муниципалитетов края

Юниоры состязались в выполнении конкурсных заданий по 11 компетенциям: "Агрономия", "Мобильная робототехника", "Прототипирование", "Инженерный дизайн CAD", "Электроника", "Интернет вещей", "Мультимедийная журналистика", "Электромонтажные работы", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Лабораторный химический анализ".

Юниоры участвовали в образовательной программе JuniorSoftSkills, а их наставники посещали деловую программу, на которых был презентован чемпионат корпораций "Профессионалы будущего" по методике JuniorSkills.

Победители компетенций регионального чемпионата представят Красноярский край на Национальном чемпионате JuniorSkills-2018.

Итоги выступления школьников из Железногорска:

Компетенция «Мобильная робототехника» 
возрастная группа 10+

1 место:
Наумкин Кирилл Романович, МБОУ Лицей № 103, 7 класс
Кисляков Захар Данилович, МБОУ СШ № 90, 5 класс

Компетенция «Прототипирование»
возрастная группа 10+
1 место:
Денис Сергеевич Миронов, МБОУ Лицей № 103 «Гармония», 6 класс
Лев Викторович Опритов, МАОУ «Лицей № 102», 7 класс
Компетенция «Технологическое предпринимательство» 
возрастная группа 14+
2 место:
Ксения Павловна Хохлова, МБОУ Школа № 104, 10 класс, п. Подгорный
Полина Дмитриевна Карпенко, МБОУ Школа № 104, 10 класс, п. Подгорный

фото: https://vk.com/dvoriets



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