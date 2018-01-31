КОРОЛЕВА ИЗ СИБИРИ

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31.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Железногорка Фаина Васильева завоевала звание «Grandma Europe» в международном конкурсе красоты

Как сообщает портал ГиГ, это далеко не первая победа Фаины Васильевой, главного бухгалтера «Русского профиля», в столь престижном проекте.

В 2016 году она победила в конкурсе «Лучший бухгалтер Красноярского края» среди 92 участниц со всего региона и получила приглашение на «Миссис Сибирь International-2017», где стала второй вице-миссис.

Потом был всероссийский этап в Саратове, и вот международный уровень - «Missis Grandma Univers 2018» в Софии.

- В конкурсе участвовали 30 женщин из 15 стран в возрасте от 40 до 60 лет, - рассказала ГиГ Фаина. - От России я была единственной, и еще одна представительница Казахстана.

Состязание в Болгарии длилось три дня. Конкурсантки должны были выступить в национальных костюмах и вечерних платьях, а также показать творческий номер.Сибирячка читала стихи о войне и плакала. Хотя декламировать со сцены для нее не в новинку - уже 21 год Фаина поет в хоре «Росиночка». Вместе с россиянкой утирали слезу и болгарские зрители.

А в Железногорске за выступлением своих эффектных и талантливых бабушки и деда (супруг Виктор тоже участвовал в постановке) наблюдали внуки - 12-летний Федор и 6-летний Данил. На одном из каналов шла прямая трансляция конкурса.

Жюри присудило Фаине Васильевой звание «Grandma Europe» - 4 место из пяти призовых. Наградили короной, лентой победительницы и приглашением на следующий конкурс, который пройдет в Бразилии.

- Конечно, я очень хочу принять в нем участие, - говорит Фаина. - Но вряд ли получится. Ведь все оплачиваешь самостоятельно, а это очень затратно.

Гордимся землячкой и ждем новых достижений. Вдруг и щедрый спонсор найдется.

фото предоставлены Фаиной Васильевой



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