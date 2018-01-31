ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
31.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая
Работники "Гортеплоэнерго" ликвидировали последствия коммунальной аварии в поселке Додоново
автор сюжета: корреспондент "Новости.Время местное" Ольга Кокорина
видеооператор: Максим Овчинников
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