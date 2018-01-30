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ДОРОГА НА НАРЫ
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ДОРОГА НА НАРЫ

30.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске передано в суд уголовное дело об ограблении средь бела дня 80-летней бабули 

В дежурную часть местной полиции поступило сообщение о том, что в дневное время на пешеходной дорожке у престарелой горожанки какой-то мужик вырвал из рук сумку. А в этой бабушкиной торбочке мирно лежали 4,5 тыс рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что незадолго до ограбления, она приобретала продукты в близлежащем магазине.

Стражи порядка в магазине изъяли записи с камер видеонаблюдения: на видео обнаружился мужик, в котором бабуся опознала своего обидчика.

Была составлена и передана всем нарядам ориентировка с приметами подозреваемого. Вороватого мужичонку отловил инспектор ДПС. Выяснилось, что 34-летний железногорец нигде не работал, ранее был неоднократно судим за корыстные преступления. Сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия».

Сейчас он может запросто "загреметь" на срок до 7 лет. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для принятия решения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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