ИТОГИ ТУРНИРА

ДЮСШ «Смена» - серебряный призёр первенства Красноярского края по хоккею среди юношей

В ледовом дворце «Факел» посёлка Подгорный 28 января завершилось первенство Красноярского края по хоккею среди команд юношей 2005-2006 г.р.

В финальной встрече команда ДЮСШ «Смена», в тяжелейшей борьбе проиграв красноярскому «Соколу-2005» со счётом 1:6, стала серебряным призёром турнира. Для наших хоккеистов это очень хороший результат.

Подготовил команду тренер Вячеслав Купрюхин.

Итоговые места:

1 место - «Сокол-2005» (Красноярск)

2 место – «Смена» (Железногорск)

3 место «ДЮСШ» (Иланский)

4 место «Заполярник» (Норильск)

5 место - «Сокол-2006» (Красноярск)

6 место - «Энергия» (Красноярск)

7 место - «Юность» (Зеленогорск).

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск