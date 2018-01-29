ИТОГИ ТУРНИРА
ДЮСШ «Смена» - серебряный призёр первенства Красноярского края по хоккею среди юношей
В ледовом дворце «Факел» посёлка Подгорный 28 января завершилось первенство Красноярского края по хоккею среди команд юношей 2005-2006 г.р.
В финальной встрече команда ДЮСШ «Смена», в тяжелейшей борьбе проиграв красноярскому «Соколу-2005» со счётом 1:6, стала серебряным призёром турнира. Для наших хоккеистов это очень хороший результат.
Подготовил команду тренер Вячеслав Купрюхин.
Итоговые места:
1 место - «Сокол-2005» (Красноярск)
2 место – «Смена» (Железногорск)
3 место «ДЮСШ» (Иланский)
4 место «Заполярник» (Норильск)
5 место - «Сокол-2006» (Красноярск)
6 место - «Энергия» (Красноярск)
7 место - «Юность» (Зеленогорск).
автор публикации София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск