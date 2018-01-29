АКТУАЛЬНО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

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29.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая

В министерстве образования Красноярск ого края напоминают, что заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля включительно

В заявлении можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются участниками по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности участник ЕГЭ намерен продолжить обучение и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет – в управление образования по месту жительства.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению региональной государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Напомним, в 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. В Красноярском крае, по предварительным данным, экзамены планируют сдавать более 16 тысяч выпускников школ, сообщает krskstate.ru.



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