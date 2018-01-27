РИСК БАНКРОТСТВА

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Теплоснабжение Железногорска обсудили на Коллегии Счетной палаты Красноярского края автор сюжета: корреспондент "Новости.Время местное" Наталья Булгак видеооператор: Максим Овчинников

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