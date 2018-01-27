РИСК БАНКРОТСТВА

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27.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

Теплоснабжение Железногорска обсудили на Коллегии Счетной палаты Красноярского края

автор сюжета: корреспондент "Новости.Время местное" Наталья Булгак

видеооператор: Максим Овчинников



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