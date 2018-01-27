РИСК БАНКРОТСТВА
27.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая
Теплоснабжение Железногорска обсудили на Коллегии Счетной палаты Красноярского края
автор сюжета: корреспондент "Новости.Время местное" Наталья Булгак
видеооператор: Максим Овчинников
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
26 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские депутаты утвердили правила выбора нового главы города
28 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске под брендом «Свежее Телевидение» объединились две муниципальные редакции
5 марта 2013 | Раздел: Спорт15 февраля в Красноярске состоялась ежегодная аттестация на судейскую категорию Поздравляем всех наших судей, удачно сдавших экзамены - Оксану Елесину, Анну Чиркову, Дениса Мамонтова.
12 марта 2010 | Раздел: Cобытия••• Счётная палата Красноярского края подвела итоги проверки деятельности администрации, которой пять лет руководил Геннадий Баховцев. Как выяснилось, серьёзных финансовых нарушений и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
МП ГТС, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"
Cан4о, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"
Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Жека, в новости: ПЕНСИЯ С ГОРЧИНКОЙ
Марина, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Горожанин, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
Вячеслав, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
Галина Процкая, в новости: ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!