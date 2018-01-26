НАРОДНЫЙ ОПРОС

Жителей Железногорска пригласили принять участие в обсуждении схемы движения нового маршрута



Проведя мониторинг ситуации, анализ обращений граждан и сообщений в социальных сетях по маршрутной сети общественного транспорта, администрация ЗАТО прорабатывает вопрос открытия нового маршрута, который обеспечит дополнительную связь 3 и 4 микрорайонов с поликлиникой и центром города.



В настоящее время предлагается создать маршрут №5, который будет осуществлять свое движение по следующей схеме: ул. Ленина, 75 – ул. Ленина – ул. Советская – пр-т Курчатова – пр-т Ленинградский – ул. 60 лет ВЛКСМ – пр-т Ленинградский – пр-т Курчатова – ул. Кирова – ул. Крупской – ул. Свердлова – ул. Григорьева – ул. Ленина – ул. Ленина, 75.



Маршрут №5 может начать работу в конце февраля – начале марта 2018 года.



Приглашаем жителей города принять участие в обсуждении данной схемы движения автобусов. Мнения и предложения можно направить на электронную почту opros@adm.k26.ru или в общественную приемную администрации по адресу: ул.22 Парсъезда,21, каб.101,102.