НАРОДНЫЙ ОПРОС

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26.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

Жителей Железногорска пригласили принять участие в обсуждении схемы движения нового маршрута

Проведя мониторинг ситуации, анализ обращений граждан и сообщений в социальных сетях по маршрутной сети общественного транспорта, администрация ЗАТО прорабатывает вопрос открытия нового маршрута, который обеспечит дополнительную связь 3 и 4 микрорайонов с поликлиникой и центром города.

В настоящее время предлагается создать маршрут №5, который будет осуществлять свое движение по следующей схеме: ул. Ленина, 75 – ул. Ленина – ул. Советская – пр-т Курчатова – пр-т Ленинградский – ул. 60 лет ВЛКСМ – пр-т Ленинградский – пр-т Курчатова – ул. Кирова – ул. Крупской – ул. Свердлова – ул. Григорьева – ул. Ленина – ул. Ленина, 75.

Маршрут №5 может начать работу в конце февраля – начале марта 2018 года.

Приглашаем жителей города принять участие в обсуждении данной схемы движения автобусов. Мнения и предложения можно направить на электронную почту opros@adm.k26.ru или в общественную приемную администрации по адресу: ул.22 Парсъезда,21, каб.101,102.



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