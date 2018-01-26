НАБОР В ДОБРОВОЛЬЦЫ

Студентов Красноярского края приглашают в добровольцы краевого движения "Твои горизонты"





На территории края работают отряды профориентационного движения "Твои горизонты", созданного по инициативе агентства труда и занятости населения Красноярского края. Сегодня в составе движения уже 1600 участников.

Добровольцами краевого движения могут стать старшеклассники и студенты. Специалисты службы занятости населения будут обучать молодежь технологиям профориентации.

Полученные знания участники движения применяют в работе с молодежью. Сверстникам и младшим товарищам добровольцы помогают сформировать правильный подход к выбору профессии. Волонтеры знакомят подростков с востребованными на рынке труда специальностями: проводят для ребят конкурсы, игры, занятия, экскурсии, презентации профессий.

Движение стремительно развивается. В прошлом году в нем создано 17 новых отрядов добровольцев. В 2017 году в мероприятиях, организованных при поддержке добровольцев, приняли участие 44,5 тысячи человек, сообщает krskstate.ru.