МОЛОДАЯ СМЕНА РАСТЕТ!

Полиция Железногорска присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант»



С работой подразделений УМВД познакомились студенты Техникума инновационных промышленных технологий и сервиса.

Экскурсию по зданию железногорской полиции провели председатель Общественного совета при Управлении Николай Селезнев и старший инспектор по делам несовершеннолетних Анна Нечаева.

Знакомство с работой полиции студенты начали с Дежурной части. Заместитель начальника полиции Андрей Плохих рассказал о действиях оперативного дежурного при сообщениях о чрезвычайных ситуациях, координации работы наружных нарядов, порядке приема заявлений граждан.

Познавательную беседу провели со студентами и эксперты-криминалисты. Что должен делать на месте преступления эксперт? Как экспертиза помогает в раскрытии преступлений? На вопросы студентов ответила старший эксперт Евгения Кравцова. При помощи ребят, она продемонстрировала способы получения отпечатков пальцев с различных поверхностей, рассказала о видах экспертиз.

Побывал «Студенческий десант» и в музейной комнате полиции. Ребят заинтересовали медали и награды ветеранов и пенсионеров МВД. Николай Селезнев продемонстрировал оборудование, с помощью которого работала милиция в советские годы. Студенты смогли сделать памятные фотографии, примерив форму сотрудника МВД.

После завершения экскурсии молодые люди поинтересовались об условиях приема на службу, требованиями к здоровью и образованию потенциальных полицейских. Николай Селезнев выразил надежду на то, что через несколько лет кто-нибудь из сегодняшних студентов свяжет свою судьбу с непростой, но очень нужной профессией.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск