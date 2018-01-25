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25.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая

Красноярский край укрепил сотрудничество с Москвой

Красноярский край и столица России будут сотрудничать в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях. Соответствующее соглашение подписали 24 января в Москве врио губернатора Александр Усс и мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, поводом для подписания соглашения стала взаимная заинтересованность глав двух российских территорий в сохранении и расширении межрегиональных связей.

В рамках соглашения Красноярский край и Москва укрепят партнерство в экономике и развитии торговли. Уже сегодня товарооборот между регионами составляет более 6 млрд рублей в год и имеет тенденцию к росту. Для эффективной работы в этом направлении стороны договорились об организации совместных выставок, конференций, объединении усилий по разработке мер господдержки инвестиционной и инновационной деятельности, обмене опытом по оказанию условий для стимулирования предпринимательской активности.

Ключевым сферами сотрудничества также станут образование, здравоохранение, наука и культура, спорт и туризм. По словам Александра Усса, региону важен опыт Москвы в таких направлениях, как градостроительство, развитие инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, повышение доступности госуслуг, а также сохранение культурного и исторического наследия.

Сергей Собянин подчеркнул, что до этого момента таких соглашений о сотрудничестве между Красноярским краем и Москвой не было. Он выразил уверенность, что подписание документа даст возможность вывести взаимоотношения между регионами на новый уровень.

Александр Усс предложил летом этого года провести в Красноярске Дни Москвы.

фото: www.krskstate.ru



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