#МУЗЫКАВМЕСТЕ

Опубликовано четвертое видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"

Новый клип размещен на страничке "Территория культуры Росатома". Железногорск представляют Полина Зимина, Андрей Билан, Владимир Мишин, Ирина Филимендикова. Клип размещен на страничке "Территория культуры Росатома".

Напомним, проект был задуман как подарок городов к 10-летию Росатома, и объединил людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома.

18 городов, более 400 исполнителей, 3 месяца съёмок и более 100 часов отснятого видеоматериала – все это проект "10 песен атомных городов". Премьера первого клипа "Этот мир придуман не нами" состоялась 1 декабря 2017 года, сообщает муниципальный портал.