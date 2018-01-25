Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
КОШКИНА РАДОСТЬ

КОШКИНА РАДОСТЬ
25.01.18 | Главные темы / Cобытия
Виверровой кошке в Железногорском зоосаде вернули радость жизни
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
25.01.18 | Главные темы / Cобытия
Красноярский край укрепил сотрудничество с Москвой
#МУЗЫКАВМЕСТЕ

#МУЗЫКАВМЕСТЕ
25.01.18 | Главные темы / Cобытия
Опубликовано четвертое видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ЯНВАРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ЯНВАРЯ
25.01.18 | Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ЯНВАРЯ
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
25.01.18 | Главные темы / Cобытия
Житель Железногорска имитировал инвалидность для получения крупной страховой

#МУЗЫКАВМЕСТЕ

25.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

Опубликовано четвертое видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"

Новый клип размещен на страничке "Территория культуры Росатома". Железногорск представляют Полина Зимина, Андрей Билан, Владимир Мишин, Ирина Филимендикова. Клип размещен на страничке "Территория культуры Росатома".

Напомним, проект был задуман как подарок городов к 10-летию Росатома, и объединил людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома.

18 городов, более 400 исполнителей, 3 месяца съёмок и более 100 часов отснятого видеоматериала – все это проект "10 песен атомных городов". Премьера первого клипа "Этот мир придуман не нами" состоялась 1 декабря 2017 года, сообщает муниципальный портал.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
#МУЗЫКАВМЕСТЕ

#МУЗЫКАВМЕСТЕ
16 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Опубликовано третье видео масштабного культурного проекта "10 песен атомных городов"
СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
26 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске комиссия ГК «Росатом» проведет мониторинг культурного пространства
МЮЗИКЛ ДЛЯ "АТОМНЫХ ДЕТЕЙ"

МЮЗИКЛ ДЛЯ "АТОМНЫХ ДЕТЕЙ"
13 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Проект Росатома "Nuclear Kids" впервые подарит Железногорску премьеру музыкального спектакля
ПОЭЗИЯ РОСАТОМА

ПОЭЗИЯ РОСАТОМА
10 октября 2014 | Раздел: Культура
Презентация третьей книги «Антология поэзии закрытых городов Росатома» состоится в центральной библиотеке имени Горького 19 октября

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (96)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".