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ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

25.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске предстанет перед судом мужчина, который имитировал инвалидность для получения крупной страховой выплаты 

Направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат. 

Подозреваемый, уволившись с предприятия, решил получить крупную страховую выплату, которая предоставляется тем, кто в период работы получил заболевание, повлекшее инвалидность.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина вступил в сговор с врачом, которая содействовала в получении ложных документов о серьезном заболевании и поспособствовала получению фиктивной истории болезни. В результате - "лжеинвалиду" была установлена инвалидность 2 группы.

На основании ложных документов мужчине были назначены выплаты в размере 4,5 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник предоставил документы об инвалидности в отдел кадров предприятия с целью получения страховой выплаты в размере свыше 1 миллиона рублей. Получение незаконной выплаты пресечено сотрудниками полиции.

Следователи МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск назначили ряд экспертиз, которые доказали, что мужчина здоров, а заключение о наличии у него инвалидности является фиктивным.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество при получении социальных выплат». В отношении врача возбуждено уголовное дело по факту пособничества в мошенничестве. В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

по информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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