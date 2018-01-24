ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

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24.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 56 | Автор: Галина Процкая

В Железногорско закончено расследование уголовного дела по фактам серии поджогов садовых домиков

В августе прошлого года около 5 часов утра сотрудники ДПС заметили густой дым над садоводческим товариществом, расположенным в черте города. Полиция обнаружила, что горит дом на садовом участке.

Сотрудники ОГИБДД вызвали пожарную охрану и стали обследовать соседние улицы. На одной из улиц заметили двух молодых людей, которые поджигали листы бумаги и проталкивали их в щели деревянного дома, пытаясь его поджечь. Злоумышленников задержали.

После тушения очагов возгорания было установлено, что задержанные успели сжечь три садовых домика и пытались сжечь еще два.

Были опрошены владельцы пострадавших участков, назначен ряд экспертиз. Общая сумма ущерба от действий поджигателей, 1992 и 1997 г.р., составила более 850 тысяч рублей.

Следователями МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Любителям "красного петуха" грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование завершено, уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.


По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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