ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "СИЛАЧИ"!

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Железногорский клуб «Силачи» открылся после капитального ремонта

Спортивный зал в подвальном помещении по ул Ленина, 47 открылся около 40 лет назад, а последний раз его приводили в порядок в начале 1980-х. Состояние подвального помещения было просто удручающим.

В 2017 году на капитальный ремонт из городского бюджета выделено 2,5 миллиона рублей.

Гости отметили, что пришли словно в незнакомое помещение: новые стены, система освещения, специальное напольное покрытие, окна и двери. Также строители установили вытяжную вентиляцию. Выполнены все предписания пожарного надзора: сделан второй аварийный выход, смонтированы пожарная сигнализация и система оповещения. Работы выполнял местный подрядчик – фирма ПО «Луч-Прибор».

«Я благодарен всем, с чьей помощью мы добились столь впечатляющего результата. Спасибо главе города и главе администрации, депутатам, руководству спортивной отрасли. Строители поразили меня отношением: минимальное количество людей и такой огромный объем качественной работы, - говорит бессменный инструктор «Силачей», чемпион мира и депутат Сергей Лопатин. – Этот зал уникален, отсюда вышли 14 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса. Здесь одновременно совмещаются пять видов: гиревой спорт, силовое троеборье, пауэрлифтинг, армрестлинг и кроссфит. Клуб работает с 9 утра до половины десятого вечера, постоянно занимаются 50-60 человек, а после ремонта, я думаю, будет приходить ещё больше людей. Всех приглашаем в наш зал».

Спортсменов поздравили руководители города и депутаты. И.о. главы ЗАТО Железногорска Игорь Куксин вручил тяжелоатлетам и энтузиастам этого вида спорта удостоверения и знаки «Железногорец». Памятные награды получили Виктор Иванов, Владимир Гущин, Евгений Тарасов, Игорь Ероховец, Олег Панов, Александр Комков, Иван Толстихин, Кирилл Каменский, Александр Мандрыгин и Анастасия Посредникова.

по информации муниципального сайта