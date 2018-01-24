ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "СИЛАЧИ"!

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Железногорский клуб «Силачи» открылся после капитального ремонта
Спортивный зал в подвальном помещении по ул Ленина, 47 открылся около 40 лет назад, а последний раз его приводили в порядок в начале 1980-х. Состояние подвального помещения было просто удручающим.
В 2017 году на капитальный ремонт из городского бюджета выделено 2,5 миллиона рублей.
Гости отметили, что пришли словно в незнакомое помещение: новые стены, система освещения, специальное напольное покрытие, окна и двери. Также строители установили вытяжную вентиляцию. Выполнены все предписания пожарного надзора: сделан второй аварийный выход, смонтированы пожарная сигнализация и система оповещения. Работы выполнял местный подрядчик – фирма ПО «Луч-Прибор».
по информации муниципального сайта