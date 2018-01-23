С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Сегодня в Железногорске находились полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Красноярского края Александр Усс
В рамках рабочего визита высокие гости посетили АО «Информационные спутниковые системы», Горно-химический комбинат и обсудили проекты, направленные на модернизацию предприятий аэрокосмической и атомной отраслей промышленности.
Они пообщались с представителями региональных и городских СМИ в строящемся монтажно-испытательном корпусе АО "ИСС".
Александр Усс подчеркнул, что Красноярский край выгодно отличается от других регионов: наряду с крупнейшими сырьевыми предприятиями в крае действуют высокотехнологичные наукоемкие производства.
Сергей Меняйло отметил уникальность градообразующих предприятий Железногорска.
фото ГиГ