С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Сегодня в Железногорске находились полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Красноярского края Александр Усс

В рамках рабочего визита высокие гости посетили АО «Информационные спутниковые системы», Горно-химический комбинат и обсудили проекты, направленные на модернизацию предприятий аэрокосмической и атомной отраслей промышленности.

Они пообщались с представителями региональных и городских СМИ в строящемся монтажно-испытательном корпусе АО "ИСС".

Александр Усс подчеркнул, что Красноярский край выгодно отличается от других регионов: наряду с крупнейшими сырьевыми предприятиями в крае действуют высокотехнологичные наукоемкие производства.

Сергей Меняйло отметил уникальность градообразующих предприятий Железногорска.



- Я впервые увидел безэховую камеру, позволяющую провести полный цикл испытаний космических аппаратов на Земле. Спасибо людям, которые производят столь уникальную технику. Она обеспечивает нашей стране и связь, и безопасность. Сегодня от генерального директора ИСС я не услышал ни тени сомнений в будущем предприятия. А это значит, что 8500 сотрудников уверены в завтрашнем дне. Это очень хорошо, ведь, к сожалению, не на всех предприятиях Красноярского края и других регионов есть такая стабильность.

фото ГиГ