РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 ЯНВАРЯ

Железногорск посетили полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио

В Железногорск частично могут вернуться пассажирские автобусы "Горавтотранса"

Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск