ЗВЕЗДА БРОДВЕЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ!
23.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 15 | Автор: Галина Процкая
26 и 27 января поклонники оперетты увидят премьеру мюзикла «Звезда Бродвея»
О сюжете спектакля рассказывает театральная афиша на официальном портале железногорской оперетты:
Эта остроумная и эксцентричная история могла произойти только на Бродвее! Неподражаемый Гарольд Вильс, звезда бродвейской эстрады и кумир женщин, решает расторгнуть невыгодный контракт с одной из голливудских киностудий. В этом ему может помочь только женитьба. Гарольд по совету друга Чарли решает вступить в фиктивный брак и выбрать себе для этого «подходящую» невесту - старую и уродливую.
Новая сценическая редакция – Борис Кричмар
Режиссёр – Александр Потылицин
Художник – Наталья Миронова
Хореография – Ольга Козорез (г. Хабаровск), Михаил Лаврентьев
Музыкальный руководитель – Елена Зайцева
Начало спектакля в 19 час.
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