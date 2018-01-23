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ЗВЕЗДА БРОДВЕЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ!

23.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 15 | Автор: Галина Процкая

26 и 27 января поклонники оперетты увидят премьеру мюзикла «Звезда Бродвея»

О сюжете спектакля рассказывает театральная афиша на официальном портале железногорской оперетты:

Эта остроумная и эксцентричная история могла произойти только на Бродвее! Неподражаемый Гарольд Вильс, звезда бродвейской эстрады и кумир женщин, решает расторгнуть невыгодный контракт с одной из голливудских киностудий. В этом ему может помочь только женитьба. Гарольд по совету друга Чарли решает вступить в фиктивный брак и выбрать себе для этого «подходящую» невесту - старую и уродливую.

Новая сценическая редакция – Борис Кричмар
Режиссёр – Александр Потылицин
Художник – Наталья Миронова
Хореография – Ольга Козорез (г. Хабаровск), Михаил Лаврентьев
Музыкальный руководитель – Елена Зайцева

Начало спектакля в 19 час.



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