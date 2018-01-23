ЗВЕЗДА БРОДВЕЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ!

26 и 27 января поклонники оперетты увидят премьеру мюзикла «Звезда Бродвея»

О сюжете спектакля рассказывает театральная афиша на официальном портале железногорской оперетты:

Эта остроумная и эксцентричная история могла произойти только на Бродвее! Неподражаемый Гарольд Вильс, звезда бродвейской эстрады и кумир женщин, решает расторгнуть невыгодный контракт с одной из голливудских киностудий. В этом ему может помочь только женитьба. Гарольд по совету друга Чарли решает вступить в фиктивный брак и выбрать себе для этого «подходящую» невесту - старую и уродливую.

Новая сценическая редакция – Борис Кричмар

Режиссёр – Александр Потылицин

Художник – Наталья Миронова

Хореография – Ольга Козорез (г. Хабаровск), Михаил Лаврентьев

Музыкальный руководитель – Елена Зайцева

Начало спектакля в 19 час.