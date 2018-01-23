С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
23.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится в Железногорске
В рамках рабочего визита Сергей Меняйло посетит АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва» и ФГУП «Горно-химический комбинат»). Состоится обсуждение перспективных проектов, направленных на модернизацию предприятий аэрокосмической и атомной отраслей промышленности.
фото vca-tuva.ru
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