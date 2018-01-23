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23.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорск частично могут вернуться пассажирские автобусы "Горавтотранса"
ЗВЕЗДА БРОДВЕЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ!

ЗВЕЗДА БРОДВЕЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ!
23.01.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
26 и 27 января поклонники оперетты увидят премьеру мюзикла «Звезда Бродвея»
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
23.01.18 | Главные темы / Cобытия
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей
ОТБОР КАНДИДАТОВ

ОТБОР КАНДИДАТОВ
23.01.18 | Главные темы / Cобытия
Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск
КОНКУРС НА СТАРТЕ

КОНКУРС НА СТАРТЕ
22.01.18 | Главные темы / Cобытия
Юных экологов и лесоводов Красноярского края приглашают принять участие в

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

23.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится в Железногорске

В рамках рабочего визита Сергей Меняйло посетит АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва» и ФГУП «Горно-химический комбинат»). Состоится обсуждение перспективных проектов, направленных на модернизацию предприятий аэрокосмической и атомной отраслей промышленности.

фото vca-tuva.ru



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