С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится в Железногорске В рамках рабочего визита Сергей Меняйло посетит АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва» и ФГУП «Горно-химический комбинат»). Состоится обсуждение перспективных проектов, направленных на модернизацию предприятий аэрокосмической и атомной отраслей промышленности. фото vca-tuva.ru

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