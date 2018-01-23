ОТБОР КАНДИДАТОВ

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23.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая

Совет депутатов ЗАТО Железногорск сообщает о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск

Решением Совета депутатов от 16.01.2018 № 28-106Р «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г.Железногорск» проведение конкурса назначено на 21 февраля в 11.00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 229 (зал заседаний постоянных депутатских комиссий).

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются до 19 февраля (включительно), с понедельника по пятницу с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, по адресу: ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 230. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Лицом, ответственным за прием документов и их передачу в конкурсную комиссию, является Игорь Александрович Шакиров, начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Условия проведения конкурса определены Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.12.2017 № 27-105Р.

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (3919) 74-67-60, 76-55-75, 76-55-50.



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