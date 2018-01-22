КОНКУРС НА СТАРТЕ

Юных экологов и лесоводов Красноярского края приглашают принять участие в краевом заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств

В Красноярском крае стартовал конкурс школьных лесничеств. Конкурс проводится по нескольким номинациям: "Практическая лесохозяйственная деятельность", "Эколого-просветительская деятельность", "Учебно-исследовательская деятельность", "Организация деятельности школьного лесничества".

Конкурсные материалы будут принимать до 11 марта 2018 года. Экспертная комиссия 30 марта в каждой номинации определит победителей и призеров. Победители в номинациях представят Красноярский край на Всероссийском заочном смотре-конкурсе "Лучшее школьное лесничество".

Источник: Министерство лесного хозяйства Красноярского края

Фото: pribaikal.ru