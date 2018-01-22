ЗИМНЕЕ ТРОЕБОРЬЕ

В Железногорске состоялся чемпионат города по полиатлону

Зимнее троеборье прошло только в двух видах: пулевая стрельба - в тире ГХК, силовая гимнастика - на стадионе «Труд», лыжные гонки отменили из-за низких температур.

Победителями в своих возрастных группах стали Нина Чаркова, Евгения Запорожская, Екатерина Заранкова, Игорь Бурдонов, Роман Якубчик и Гафур Файзулин.

Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Афонин вручил удостоверения и знаки «Железногорец» спортсменам, благодаря которым полиатлон и лыжные гонки в ЗАТО развиваются и не теряют популярности.

Памятные награды получили директор ДЮСШ-1 Валентин Дюбин, бессменный судья Игорь Запорожский, Игорь Бурдонов, Антон Федюкович и Нина Чаркова.

По информации Журнала "Молния"