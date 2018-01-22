Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЗИМНЕЕ ТРОЕБОРЬЕ

ЗИМНЕЕ ТРОЕБОРЬЕ
22.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске состоялся чемпионат города по полиатлону
АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"

АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"
21.01.18 | Главные темы / Cобытия
Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» возобновило платежи за
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС НА "СВЕЖЕМ ТВ"

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС НА "СВЕЖЕМ ТВ"
19.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске запущен новый масштабный телевизионный проект «Здоровый интерес»
ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА

ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА
19.01.18 | Главные темы / Cобытия
Задержана ранее судимая 28-летняя железногорка, укравшая мобильник из салоны
СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ

СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
19.01.18 | Главные темы / Происшествия
Работникам очистных сооружений Гортеплоэнерго отменены надбавки за вредность

ЗИМНЕЕ ТРОЕБОРЬЕ

22.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске состоялся чемпионат города по полиатлону
Зимнее троеборье прошло только в двух видах: пулевая стрельба - в тире ГХК, силовая гимнастика - на стадионе «Труд», лыжные гонки отменили из-за низких температур.

Победителями в своих возрастных группах стали Нина Чаркова, Евгения Запорожская, Екатерина Заранкова, Игорь Бурдонов, Роман Якубчик и Гафур Файзулин.

Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Афонин вручил удостоверения и знаки «Железногорец» спортсменам, благодаря которым полиатлон и лыжные гонки в ЗАТО развиваются и не теряют популярности.

Памятные награды получили директор ДЮСШ-1 Валентин Дюбин, бессменный судья Игорь Запорожский, Игорь Бурдонов, Антон Федюкович и Нина Чаркова.

По информации Журнала "Молния"



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
24 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
24 марта в Подгорном стартуют Открытые краевые соревнования по полиатлону 
Бронза-на первенстве мира по триатлону!

Бронза-на первенстве мира по триатлону!
16 февраля 2009 | Раздел: Спорт
Железногорец Павел Якимов завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по зимнему триатлону. Соревнования состоялись в минувший уик-энд в Австрии...
Спорт-блиц

Спорт-блиц
27 января 2009 | Раздел: Спорт
  В Железногорске состоялось первенство Красноярского края по лыжным гонкам среди девушек и юношей 1991-92 г.р. По итогам, соревнований, собравших около ста участников из 17 территорий края, железногорскская команда заняла четвертое место.
Открытый чемпионат города по зимнему полиатлону

Открытый чемпионат города по зимнему полиатлону
22 января 2009 | Раздел: Спорт
С 24 января состоится открытый чемпионат города по зимнему полиатлону. В субботу на стадионе «Труд» спортсмены будут соревноваться в стрельбе и силовых упражнениях...

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ
Александр, в новости: ГРАЖДАНЕ, ТЕРПЕНИЕ!

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (73)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".