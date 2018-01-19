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В праздник Крещения Господня на городском озере совершат освящение Иордани

В пятницу, 19 января, в Соборе Михаила Архангела в 7.00 начнется торжественное богослужение - Литургия Святого Иоанна Златоуста.

В 9 час состоится Чин Великого освящения воды на территории храмового комплекса. У Собора освященная вода будет раздаваться с 9.00 до 20.00 от Водосвятной часовни, с восьми точек без ограничения по объему.

В 10 час клирики собора совершат освящение воды в Иордани на городском озере. Крещенская прорубь традиционно разместится около спасательной станции.

С 8.00 до 22.00 дорогу к спасательной станции перекроют. Для автомобилей будет расчищена парковка пляжа на Элке. Для желающих окунуться - у спасательной станции установят теплую палатку для переодевания, лавочки, обеспечат освещение. После 22.00 доступ к купальне будет закрыт.

У крещенской проруби будет организовано дежурство спасателей, полиции и персонала скорой медицинской помощи.