СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
19.01.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 15 | Автор: Галина Процкая
Работникам очистных сооружений Гортеплоэнерго отменены надбавки за вредность
Сотрудники предприятия с таким решением не согласились, наняли юриста, который будет отстаивать позицию коллектива.
- Спор работников с администрацией Гортеплоэнерго по поводу отмены 4 процентов к окладу и дополнительных дней к отпуску вышел за рамки предприятия, о нем сообщили СМИ и социальные сети. Согласно информации, которая прозвучала на собрании трудового коллектива 16 января, в конце прошлого года независимой экспертизой была проведена аттестация рабочих мест, ее выводы - по новому закону работа на очистных сооружениях теперь не подпадает под вредные условия труда. Соответственно, приказом руководства с 1 января 2018 года сотрудники были уведомлены о том, что льготы отменяются. Специалисты с таким решением не согласились, наняли юриста, который будет отстаивать позицию коллектива.
О сложившемся конфликте на муниципальной планерке рассказал председатель городского комитета профсоюзов Василий Юрченко, подчеркнув, что профсоюзы будут следить за развитием ситуации. Городские власти пообещали подключиться к проблеме, информирует ГиГ.
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